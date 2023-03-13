Кравцовъ Фирсъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравцовъ Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кравцовъ Ларионъ
Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кравцовъ Осипъ
Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кравцовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кравцовъ Ульянъ
Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Хрущова Кравцова Анна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно