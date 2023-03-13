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Кравцовъ Фирсъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравцовъ Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кравцовъ Ларионъ

Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кравцовъ Осипъ

Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кравцовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кравцовъ Ульянъ

Мать ребёнка: Кравцова Стефанида Сидарова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Хрущова Кравцова Анна Матвеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Стефанида Сидарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущова Кравцова Анна Матвеева

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