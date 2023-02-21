Бляхер Яков Аронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 или 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 или 1885
Отец: Бляхер Арон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Бляхер Бася Аароновна
Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бляхер ? Яковлевич
Мать ребёнка: Бляхер Бася Аароновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бляхер ? Яковлевна
Мать ребёнка: Бляхер Бася Аароновна
Смерть
Неизвестно