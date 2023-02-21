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Бляхер Яков Аронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 или 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 или 1885

Отец: Бляхер Арон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бляхер Абрам Яковлевич

Мать ребёнка: Бляхер Бася Аароновна

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бляхер ? Яковлевич

Мать ребёнка: Бляхер Бася Аароновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бляхер ? Яковлевна

Мать ребёнка: Бляхер Бася Аароновна

Смерть
Неизвестно
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