Бляхер Абрам Яковлевич
Место рожденияРоссийская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Бляхер Яков
Мать: Бляхер Бася
Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
04.06.1936
Дочь: Бляхер Анна Абрамовна
Мать ребёнка: Бляхер София Абрамовна
Рождение ребёнка
04.04.1939
Мать ребёнка: Бляхер София Абрамовна
Красное, Краснинский район, Смоленская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бляхер София Абрамовна
Смерть
1941
погиб в ВОВ