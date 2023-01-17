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Бляхер Абрам Яковлевич

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Место рождения

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Бляхер Яков

Мать: Бляхер Бася

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
04.06.1936

Дочь: Бляхер Анна Абрамовна

Мать ребёнка: Бляхер София Абрамовна

Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1939

Сын: Ривкин Семен Абрамович

Мать ребёнка: Бляхер София Абрамовна

Красное, Краснинский район, Смоленская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бляхер София Абрамовна

Смерть
1941
Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
погиб в ВОВ
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