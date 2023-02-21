Кирсанова Вера Бадмаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова Вера Бадмаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1953

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1953

Отец: Очиров Бадма

Мать: Бембеева Галина Саранговна

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