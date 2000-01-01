Бембеева Галина Саранговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бембеева Галина Саранговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1953

Дочь: Кирсанова Вера Бадмаевна

Отец ребёнка: Очиров Бадма

Рождение ребёнка
05.04.1966

Сын: Очиров Юрий Бадмаевич

Отец ребёнка: Очиров Бадма

Рождение ребёнка
10.01.1970

Дочь: Очирова Татьяна Бадмаевна

Отец ребёнка: Очиров Бадма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Очиров Александр Бадмаевич

Отец ребёнка: Очиров Бадма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Очиров Владимир Бадмаевич

Отец ребёнка: Очиров Бадма

Смерть
Неизвестно
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