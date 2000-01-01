Бембеева Галина Саранговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1953
Дочь: Кирсанова Вера Бадмаевна
Отец ребёнка: Очиров Бадма
Рождение ребёнка
05.04.1966
Отец ребёнка: Очиров Бадма
Рождение ребёнка
10.01.1970
Дочь: Очирова Татьяна Бадмаевна
Отец ребёнка: Очиров Бадма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Очиров Александр Бадмаевич
Отец ребёнка: Очиров Бадма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Очиров Владимир Бадмаевич
Отец ребёнка: Очиров Бадма
Смерть
Неизвестно