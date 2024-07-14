Собашникова (Тайшихина) Варвара Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Собашников Константин Никифорович
Отец ребёнка: Собашников Никифор Трофимович
Рождение ребёнка
1875
Бракосочетание
После 1890
Муж: не указан
Смерть
После 1890