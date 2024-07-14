Собашникова (Тайшихина) Варвара Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собашникова (Тайшихина) Варвара Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1815 г.р.

Муж

1831 г.р.

Дети

1861 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Тайшихин Максим Семёнович

Мать: Тайшихина (Собашникова) Ирина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собашников Никифор Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собашников Никифор Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собашников Никифор Трофимович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Собашников Константин Никифорович

Отец ребёнка: Собашников Никифор Трофимович

Рождение ребёнка
1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собашников Никифор Трофимович

Бракосочетание
После 1890

Муж: не указан

Смерть
После 1890

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