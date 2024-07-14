Тайшихина (Собашникова) Ирина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайшихина (Собашникова) Ирина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

02.01.1851 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тайшихина) Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
17.07.1828

Дочь: (Тайшихина) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
16.06.1834

Сын: Тайшихин Илья Максимович

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
16.06.1834

Сын: Тайшихин Илья Максимович

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
01.11.1835

Дочь: (Тайшихина) Пестимея Максимовна

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
21.08.1838

Дочь: (Тайшихина) Васса Максимовна

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Собашникова (Тайшихина) Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
15.08.1848

Дочь: (Тайшихина) Васса Максимовна

Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович

Смерть
02.01.1851 ст.

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