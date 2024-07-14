Тайшихина (Собашникова) Ирина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти02.01.1851 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тайшихина) Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
17.07.1828
Дочь: (Тайшихина) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
16.06.1834
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
16.06.1834
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
01.11.1835
Дочь: (Тайшихина) Пестимея Максимовна
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
21.08.1838
Дочь: (Тайшихина) Васса Максимовна
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Собашникова (Тайшихина) Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
15.08.1848
Дочь: (Тайшихина) Васса Максимовна
Отец ребёнка: Тайшихин Максим Семёнович
Смерть
02.01.1851 ст.