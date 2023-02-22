Архипова (Пестова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1894
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1913
Рождение ребёнка
18.02.1914
Сын: Архипов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
29.06.1915
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
26.06.1917
Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
27.11.1918
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
25.09.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович
Смерть
1969