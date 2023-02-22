Архипова (Пестова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Пестова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1894

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1914 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1913

Муж: Архипов Николай Фёдорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.02.1914

Сын: Архипов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
29.06.1915

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1917

Сын: Архипов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.11.1918

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
25.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Николай Фёдорович

Смерть
1969
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