Лисовская (Ерцева) Антонина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1917
Дата смерти08.08.2004
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1917
Отец: Ерцев Сергей Тимофеевич
Мать: Ерцева Агафья Алексеевна
Бракосочетание
01.03.1955
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
08.08.2004
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Еврейское кладбище