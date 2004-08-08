Лисовская (Ерцева) Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовская (Ерцева) Антонина Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.06.1917

Дата смерти

08.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1917

Отец: Ерцев Сергей Тимофеевич

Мать: Ерцева Агафья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.03.1955

Муж: Лисовский Григорий Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
08.08.2004
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Еврейское кладбище
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