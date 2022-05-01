Высоцкая (Увередя) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкая (Увередя) Галина Петровна

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Место рождения

Хрустальный

Дата рождения

08.06.1930

Дата смерти

01.05.2022

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1930

Отец: Увередя Петр Дмитриевич

Мать: Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высоцкий Олег Борисович

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высоцкий Олег Борисович

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
01.05.2022
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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