Высоцкая (Увередя) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения08.06.1930
Дата смерти01.05.2022
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1930
Отец: Увередя Петр Дмитриевич
Мать: Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Высоцкий Олег Борисович
Рождение ребёнка
25.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Высоцкий Олег Борисович
Смерть
01.05.2022
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно