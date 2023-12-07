Titarenko (Лосева) Margarita (Маргарита) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Titarenko (Лосева) Margarita (Маргарита) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

LT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Titarenko Andrey Григорьевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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