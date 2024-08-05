(Полунина) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полунин Андрей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
возможно Акинина _ рождение https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/114
Восприемник
02.11.1898 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/156
Смерть
Неизвестно