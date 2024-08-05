(Полунина) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полунина) Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полунин Андрей Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

возможно Акинина _ рождение https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/114
Восприемник
02.11.1898 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/156
Смерть
Неизвестно

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