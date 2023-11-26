Чельцова Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Балухтина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Чельцов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Чельцов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Чельцов Матвей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно