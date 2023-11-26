Чельцова Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чельцова Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Балухтина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Чельцов Матвей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Чельцов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Чельцов Матвей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чельцов Матвей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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