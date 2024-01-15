Пьянова Настасья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова Настасья Семёнова

Место рождения

с.Ворсма

Дата рождения

1713

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Ворсма
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Пьянов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Маремьяна Иванова

Отец ребёнка: Пьянов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Пьянов Пётр Иванов

Отец ребёнка: Пьянов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ирина Гаврилова (Подкидыш)

Отец ребёнка: Пьянов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Пьянов Антип Иванов

Отец ребёнка: Пьянов Иван Степанов

Смерть
1779
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