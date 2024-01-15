Пьянова Настасья Семёнова
Место рожденияс.Ворсма
Дата рождения1713
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Ворсма
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Пьянов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Маремьяна Иванова
Отец ребёнка: Пьянов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Пьянов Пётр Иванов
Отец ребёнка: Пьянов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ирина Гаврилова (Подкидыш)
Отец ребёнка: Пьянов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Пьянов Антип Иванов
Отец ребёнка: Пьянов Иван Степанов
Смерть
1779