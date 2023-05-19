Некрасова (-) Марья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти10.04.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Некрасов Василий Васильев
Отец ребёнка: Некрасов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Некрасов Василий Васильев
Отец ребёнка: Некрасов Александр Александрович
Бракосочетание
01.11.1843
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.1860
Причина смерти: простуда