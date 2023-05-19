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Некрасова (-) Марья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

10.04.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Некрасов Василий Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Некрасов Василий Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Александр Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.11.1843

Муж: Некрасов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.04.1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: простуда
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