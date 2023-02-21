Хмель (Штык) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмель (Штык) Александра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хмель Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хмель Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмель Дмитрий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Работала учителем, директором школы | Киев
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
После войны жена Дмитрия Михайловича, Шура, с двумя дочерьми жила в Киеве по адресу Крутой Спуск д. 3. | Киев
Смерть
Неизвестно
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