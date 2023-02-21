Хмель (Штык) Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хмель Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хмель Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работала учителем, директором школы | Киев
Место жительства
Неизвестно
После войны жена Дмитрия Михайловича, Шура, с двумя дочерьми жила в Киеве по адресу Крутой Спуск д. 3. | Киев
Смерть
Неизвестно