Хмель Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Хмель Михаил Иванович
Мать: не указана
Кировоградская обл, г. Бобринец
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмель Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмель Александра Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
До войны Дмитрий Михайлович работал Директором школы. | Образование
Смерть
1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie<удалено>/ https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=<удалено>