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Хмель Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Бобринец, Кіровоградська область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

До 1878 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Хмель Михаил Иванович

Мать: не указана

Бобринец, Кіровоградська область
Кировоградская обл, г. Бобринец
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмель Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмель Александра Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмель Александра Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
До войны Дмитрий Михайлович работал Директором школы. | Образование
Смерть
1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie<удалено>/ https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=<удалено>
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