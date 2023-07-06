Четвериков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвериков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Дочь: Алексеева Наталья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1905

Дочь: Бизина Татьяна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четверикова Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четвериков Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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