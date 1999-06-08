Бизина (Четверикова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБизина (Четверикова) Татьяна Павловна

Бизина (Четверикова) Татьяна Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1905

Дата смерти

08.06.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1935

Дочь: Бизина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Бизин Василий Павлович

Рождение ребёнка
26.09.1940

Дочь: Бузланова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Бизин Василий Павлович

Смерть
08.06.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close