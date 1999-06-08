Бизина (Четверикова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1905
Дата смерти08.06.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1935
Дочь: Бизина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Бизин Василий Павлович
Рождение ребёнка
26.09.1940
Дочь: Бузланова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Бизин Василий Павлович
Смерть
08.06.1999