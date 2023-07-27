(Ивановна) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивановна) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Фадеев Слава Васильевич

Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Фадеев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Фадеев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Фадеев Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Василий Филимонович

Смерть
Неизвестно
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