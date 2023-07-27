(Ивановна) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Фадеев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Фадеев Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Фадеев Василий Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно