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(Фадеева) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Фадеев Василий Филимонович

Мать: Александра

Смерть
1925
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