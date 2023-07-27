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(Фадеева) Надежда Васильевна
(Фадеева) Надежда Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1925
Пол
Женский
Отец
Фадеев Василий Филимонович
1867 г.р.
Мать
(Ивановна) Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Фадеев Василий Филимонович
Мать:
Александра
Смерть
1925
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