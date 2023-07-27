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Фадеев Анатолий Васильевич
Фадеев Анатолий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
1927
Пол
Мужской
Отец
Фадеев Василий Филимонович
1867 г.р.
Мать
(Ивановна) Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Фадеев Василий Филимонович
Мать:
Александра
Смерть
1927
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