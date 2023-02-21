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Калмыков Филипп Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Калмыков Аристарх Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.11.1881 ст.

Жена: Калмыкова Параскева Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.06.1883 ст.

Дочь: Акулина Филипповна

Мать ребёнка: Калмыкова Параскева Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1884 ст.

Сын: Калмыков Флор Филиппович

Мать ребёнка: Калмыкова Параскева Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1885 ст.

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Калмыкова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Калмыкова Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно
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