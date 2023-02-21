Калмыков Филипп Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Калмыков Аристарх Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
03.06.1883 ст.
Дочь: Акулина Филипповна
Мать ребёнка: Калмыкова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1884 ст.
Мать ребёнка: Калмыкова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1885 ст.
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Калмыкова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Калмыкова Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно