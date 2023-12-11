Галкин Климент Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1896
Жена: Галкина Иульяния Ильина
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-655. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Климент Иродионов Галкин 1 брак 17 лет 11 месяцев 15 дней и того же села дочь крестьянина отставного рядового девица Иульяния Ильина ... Показать все
Смерть
Неизвестно