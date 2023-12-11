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Галкин Климент Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1896

Жена: Галкина Иульяния Ильина

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-655. ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. Ново-Чемровского Климент Иродионов Галкин 1 брак 17 лет 11 месяцев 15 дней и того же села дочь крестьянина отставного рядового девица Иульяния Ильина ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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