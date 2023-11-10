Фёдор Матвеев
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти16.11.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Варвара Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Бракосочетание
16.01.1838
Жена: Марина Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Иванова
Смерть
16.11.1857