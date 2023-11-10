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Фёдор Матвеев

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

16.11.1857

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1806 г.р.
1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: ?

Мать: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Варвара Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Бракосочетание
16.01.1838

Жена: Марина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Иванова

Смерть
16.11.1857
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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