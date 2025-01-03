Ильяшик (Сенчик-Ворошик) Мария Леонтьевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Ильяшик (Сенчик-Ворошик) Мария Леонтьевна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 1891, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

умерла 01.05.1928, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Мать
Ворошик (Улитич) Параскева Ивановна1869 г.р.
Отец
Сенчик-Ворошик Леонтий Никитович1871 г.р.
Супруги
Ильяшик Мефодий Федорович1889 г.р.
Дети
Ильяшик Арсений Мефодиевич14.05.1914 г.р.
Ильяшик Иван Мефодиевич23.03.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Сенчик-Ворошик Леонтий Никитович

Мать: Ворошик (Улитич) Параскева Ивановна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Бракосочетание
30.05.1911

Муж: Ильяшик Мефодий Федорович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
14.05.1914

Сын: Ильяшик Арсений Мефодиевич

Отец ребёнка: Ильяшик Мефодий Федорович

с. Верхи

Рождение ребёнка
23.03.1920

Сын: Ильяшик Иван Мефодиевич

Отец ребёнка: Ильяшик Мефодий Федорович

Рождение ребёнка
06.12.1923

Дочь: (Ильяшик) Екатерина Мефодиевна

Отец ребёнка: Ильяшик Мефодий Федорович

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Смерть
01.05.1928
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

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