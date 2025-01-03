Ильяшик (Сенчик-Ворошик) Мария Леонтьевна
женский, родилась 1891, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
умерла 01.05.1928, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
МатьВорошик (Улитич) Параскева Ивановна1869 г.р.
ОтецСенчик-Ворошик Леонтий Никитович1871 г.р.
Супруги
Ильяшик Мефодий Федорович1889 г.р.
Дети
Ильяшик Арсений Мефодиевич14.05.1914 г.р.
Ильяшик Иван Мефодиевич23.03.1920 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1891
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Бракосочетание
30.05.1911
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
14.05.1914
Сын: Ильяшик Арсений Мефодиевич
Отец ребёнка: Ильяшик Мефодий Федорович
с. Верхи
Рождение ребёнка
23.03.1920
Отец ребёнка: Ильяшик Мефодий Федорович
Рождение ребёнка
06.12.1923
Дочь: (Ильяшик) Екатерина Мефодиевна
Отец ребёнка: Ильяшик Мефодий Федорович
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Смерть
01.05.1928
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл