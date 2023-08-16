Атрыганьев Николай Алексеевич 20.09.1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Атрыганьев Николай Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.09.1823, Черниговская губерния, Российская империя

умер 02.06.1892, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Атрыганьева (Жукова) Екатерина Илларионовна30.03.1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя

Бракосочетание
10.10.1847

Жена: Атрыганьева (Жукова) Екатерина Илларионовна

Павловск, Царскосельский уезд

Церковь Св. Марии Магдалины, Павловск, Санкт-Петербургская губерния, Russian Empire

Смерть
02.06.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Место погребения: Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния

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