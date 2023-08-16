Атрыганьев Николай Алексеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.09.1823
Дата смерти02.06.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.10.1847
Павловск, Царскосельский уезд
Церковь Св. Марии Магдалины, Павловск, Санкт-Петербургская губерния, Russian Empire
Смерть
02.06.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место погребения: Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния