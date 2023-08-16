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Атрыганьев Николай Алексеевич

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Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.09.1823

Дата смерти

02.06.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.10.1847

Жена: Атрыганьева Екатерина Илларионовна

Павловск, Царскосельский уезд
Церковь Св. Марии Магдалины, Павловск, Санкт-Петербургская губерния, Russian Empire
Смерть
02.06.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место погребения: Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния
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