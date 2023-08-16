Атрыганьев Николай Алексеевич
мужской, родился 20.09.1823, Черниговская губерния, Российская империя
умер 02.06.1892, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Атрыганьева (Жукова) Екатерина Илларионовна30.03.1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.10.1847
Павловск, Царскосельский уезд
Смерть
02.06.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург