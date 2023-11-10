(Егорова) Агриппина Клементьева
Место рождения
Дата рождения19.06.1837
Дата смерти27.09.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1837
Отец: не указан
Мать: Ирина Егорова
Бракосочетание
22.01.1856
Муж: Назаров Александр
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1856
Сын: Назаров Петр
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
1860
Сын: Назаров Матфей
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
1862
Сын: Назаров Михаил
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
11.01.1864
Сын: Назаров Афанасий
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
1866
Сын: Назаров Яков
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
14.10.1868
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
07.03.1871
Сын: Назаров Алексей
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
03.02.1872
Сын: Назаров Василий Александрович
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
08.10.1875
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
16.12.1877
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Назаров Александр
Рождение ребёнка
12.02.1880
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Назаров Александр
Смерть
27.09.1911