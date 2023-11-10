(Егорова) Агриппина Клементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егорова) Агриппина Клементьева

Место рождения

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

19.06.1837

Дата смерти

27.09.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1808 г.р.

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1837

Отец: не указан

Мать: Ирина Егорова

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
22.01.1856

Муж: Назаров Александр

Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Назаров Петр

Отец ребёнка: Назаров Александр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1860

Сын: Назаров Матфей

Отец ребёнка: Назаров Александр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Назаров Михаил

Отец ребёнка: Назаров Александр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1864

Сын: Назаров Афанасий

Отец ребёнка: Назаров Александр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Назаров Яков

Отец ребёнка: Назаров Александр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1868

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Назаров Александр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1871

Сын: Назаров Алексей

Отец ребёнка: Назаров Александр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1872

Сын: Назаров Василий Александрович

Отец ребёнка: Назаров Александр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1875

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Назаров Александр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1877

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Назаров Александр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1880

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Назаров Александр

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Смерть
27.09.1911
Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
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