Назаров Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения03.02.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1872
Отец: Назаров Александр
Мать: Агриппина Клеменьевна
Рождение ребёнка
06.01.1900
Мать ребёнка: Назарова Анна Петровна
дер. Гришкина (Лисинское лесничество) Лисинской волости Санкт-Петебургской губернии
Рождение ребёнка
16.?.1901
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Назарова Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.?.1904
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Назарова Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.?.1916
Сын: Назаров Алексей
Мать ребёнка: Назарова Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.?.?
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Назарова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно