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Назаров Василий Александрович

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Место рождения

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

03.02.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1872

Отец: Назаров Александр

Мать: Агриппина Клеменьевна

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1900

Сын: Назаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Анна Петровна

дер. Гришкина (Лисинское лесничество) Лисинской волости Санкт-Петебургской губернии
Рождение ребёнка
16.?.1901

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Назарова Анна Петровна

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.?.1904

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Назарова Анна Петровна

Черная речка, Кошелевская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.?.1916

Сын: Назаров Алексей

Мать ребёнка: Назарова Анна Петровна

Рождение ребёнка
01.?.?

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Назарова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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