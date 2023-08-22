Скурихина тоже (Скурихина) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Скурихин Пётр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1870 ст.
Дочь: Ксения Абрамовна
Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович
Рождение ребёнка
20.03.1872 ст.
Дочь: Скурихина Матрона Аверкиевна
Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович
Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.
Дочь: Скурихина Феодосия Аверкиевна
Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович
Рождение ребёнка
01.05.1878
Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович
Рождение ребёнка
01.06.1880
Дочь: Акилина Аверкиевна
Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович
Рождение ребёнка
17.08.1882
Дочь: Васса Аверкиевна
Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович
Рождение ребёнка
02.04.1976
Дочь: Евдокия Аверкиевна
Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно