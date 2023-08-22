Скурихина тоже (Скурихина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкурихина тоже (Скурихина) Евдокия Петровна

Скурихина тоже (Скурихина) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Скурихин Пётр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1870 ст.

Дочь: Ксения Абрамовна

Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.03.1872 ст.

Дочь: Скурихина Матрона Аверкиевна

Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.

Дочь: Скурихина Феодосия Аверкиевна

Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.05.1878

Сын: Скурихин Иван Аверкиевич

Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович

Рождение ребёнка
01.06.1880

Дочь: Акилина Аверкиевна

Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.08.1882

Дочь: Васса Аверкиевна

Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович

Рождение ребёнка
02.04.1976

Дочь: Евдокия Аверкиевна

Отец ребёнка: Скурихин Аверкий Абрамович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скурихин Аверкий Абрамович

Место жительства
Неизвестно
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close