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Бабин Митрофан Васильевич

Место рождения

Казакова, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1764

Дата смерти

30.12.1829

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1789 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Бабин Василий Федорович

Мать: не указана

Казакова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1789

Сын: Бабин Викул Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Казакова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
30.12.1829
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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