Бабин Митрофан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти30.12.1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Бабин Василий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1789
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
30.12.1829
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан