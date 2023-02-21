Макаренко (Смирнова) Раиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко (Смирнова) Раиса Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1942

Сын: Макаренко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Макаренко Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренко Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Макаренко Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаренко Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренко Нелла Николаевна

Отец ребёнка: Макаренко Николай Степанович

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