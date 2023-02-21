Макаренко (Смирнова) Раиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1942
Сын: Макаренко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Макаренко Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренко Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Макаренко Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренко Нелла Николаевна
Отец ребёнка: Макаренко Николай Степанович