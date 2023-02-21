Макаренко Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1942

Сын: Макаренко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Макаренко Раиса Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренко Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Макаренко Раиса Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаренко Раиса Андреевна

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