Макаренко Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1942
Сын: Макаренко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Макаренко Раиса Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренко Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Макаренко Раиса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно