Романова Геннава (Еннафа) Степановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1872 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1874 ст.
Дочь: Романова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Романов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Романова Александра Александровна
Отец ребёнка: Романов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Романова Глафира Александровна
Отец ребёнка: Романов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Романова Мария Александровна
Отец ребёнка: Романов Александр Григорьевич
Смерть
После 1916