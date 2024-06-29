Романова Геннава (Еннафа) Степановна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Геннава (Еннафа) Степановна

Место рождения

Карпово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
20.02.1872 ст.

Муж: Романов Александр Григорьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.08.1874 ст.

Дочь: Романова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Романов Александр Григорьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Романова Александра Александровна

Отец ребёнка: Романов Александр Григорьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Романова Глафира Александровна

Отец ребёнка: Романов Александр Григорьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Романова Мария Александровна

Отец ребёнка: Романов Александр Григорьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916
Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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