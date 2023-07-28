Неонила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно