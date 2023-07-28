Неонила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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