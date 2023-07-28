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Михаил Андреевич

Место рождения

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Андрей Петрович

Мать: Анна Михайловна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Дмитриевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Неонила Дмитриевна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Неонила Дмитриевна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Неонила Дмитриевна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Неонила Дмитриевна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: Неонила Дмитриевна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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