Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Андрей Петрович
Мать: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Дмитриевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Неонила Дмитриевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Неонила Дмитриевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Неонила Дмитриевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Неонила Дмитриевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: Неонила Дмитриевна
Смерть
Неизвестно