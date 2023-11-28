Василевский Василий Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилевский Василий Филипович

Василевский Василий Филипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василевский Филипп Иванович

Мать: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
18.03.1944

Сын: Василевский Степан Васильевич

Мать ребёнка: Василевская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебец Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Василевская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартысевич Нина Васильевна

Мать ребёнка: Василевская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василевский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Василевская Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close