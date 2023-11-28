Василевский Василий Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василевский Филипп Иванович
Мать: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
18.03.1944
Сын: Василевский Степан Васильевич
Мать ребёнка: Василевская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебец Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Василевская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартысевич Нина Васильевна
Мать ребёнка: Василевская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василевский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Василевская Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно