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Василевский Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1944

Отец: Василевский Василий Филипович

Мать: Василевская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
07.05.1971

Сын: Василевский Игорь Степанович

Мать ребёнка: Василевская Людмила Александровна

Рождение ребёнка
12.01.1976

Сын: Василевский Андрей Степанович

Мать ребёнка: Василевская Людмила Александровна

Белоозёрск, Берёзовский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василевская Людмила Александровна

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