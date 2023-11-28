Василевский Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1944
Рождение ребёнка
07.05.1971
Сын: Василевский Игорь Степанович
Мать ребёнка: Василевская Людмила Александровна
Рождение ребёнка
12.01.1976
Сын: Василевский Андрей Степанович
Мать ребёнка: Василевская Людмила Александровна
Белоозёрск, Берёзовский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно