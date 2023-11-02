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Питиков Андрей Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

17.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Питиков Георгий Яковлевич

Мать: Питикова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
20.06.1934

Сын: Питиков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Питикова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Питиков Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Питикова Елена Ивановна

Смерть
17.04.1943
Мысхако, город Новороссийск, Краснодарский край
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1906 Место рождения: Сталинградская обл., Харабалинский р-н Дата и место призыва: Харабалинский РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., Хара... Показать все
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