Питиков Андрей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти17.04.1943
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Питиков Георгий Яковлевич
Мать: Питикова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
20.06.1934
Мать ребёнка: Питикова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Питикова Елена Ивановна
Смерть
17.04.1943
Мысхако, город Новороссийск, Краснодарский край
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1906 Место рождения: Сталинградская обл., Харабалинский р-н Дата и место призыва: Харабалинский РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., Хара... Показать все