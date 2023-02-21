Кравченко Пелагея Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кравченко Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кравченко Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно