Кравченко Пелагея Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Пелагея Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кравченко Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кравченко Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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