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Кравченко Иван Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кравченко Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кравченко Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кравченко Настасья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1813

Отец: Кравченко Савелий Власович

Мать: Кравченко Лукерья

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кравченко Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Кравченко Пелагея Ильина

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кравченко Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Кравченко Пелагея Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Пелагея Ильина

Смерть
Неизвестно
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