Кравченко Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кравченко Никита Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кравченко Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Кравченко Настасья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1813
Отец: Кравченко Савелий Власович
Мать: Кравченко Лукерья
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кравченко Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Кравченко Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кравченко Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Кравченко Пелагея Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Пелагея Ильина
Смерть
Неизвестно