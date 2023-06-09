Серов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серов Николай

Мать: Серова Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Серова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Серова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2003
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