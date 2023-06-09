Серов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серов Николай
Мать: Серова Ираида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Серова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Алексей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2003