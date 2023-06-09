Серова Ираида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Ираида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голяков Осип

Мать: Голякова Ольга

Рождение ребёнка
15.07.1934

Дочь: Реунова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Серов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Василий

Отец ребёнка: Серов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Лидия

Отец ребёнка: Серов Николай

Смерть
Неизвестно