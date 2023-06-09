Серова Ираида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голяков Осип
Мать: Голякова Ольга
Рождение ребёнка
15.07.1934
Дочь: Реунова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Серов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Василий
Отец ребёнка: Серов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Лидия
Отец ребёнка: Серов Николай
Смерть
Неизвестно