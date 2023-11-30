Чубакова Авдотья Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Чубаков Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Чубаков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Чубаков Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Марья Григорьева
Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Чубаков Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Чубаков Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно