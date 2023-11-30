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Чубакова Авдотья Никитина

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1820

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Чубаков Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чубаков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Чубаков Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Марья Григорьева

Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Чубаков Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Чубаков Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Чубаков Григорий Антонов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаков Григорий Антонов

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