Иванов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Иванов Семен Иванович
Мать: Иванова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Авдотья Емельяновна
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Иванова Акулина
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Иванова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно