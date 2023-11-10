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Иванов Иван Семенович

Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Иванов Семен Иванович

Мать: Иванова Агафья Яковлевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Авдотья Емельяновна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Иванов Василий Иванович

Мать ребёнка: Иванова Акулина

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Иванов Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Иванова Акулина

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Авдотья Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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