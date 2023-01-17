Иванов Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Семен Иванович

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1651

Дата смерти

1714

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1662

Сын: Иванов Федор Семенович

Мать ребёнка: Иванова Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
1674

Сын: Иванов Иван Семенович

Мать ребёнка: Иванова Агафья Яковлевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1688

Сын: Иванов Степан Семенович

Мать ребёнка: Иванова Агафья Яковлевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Агафья Яковлевна

Смерть
1714
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