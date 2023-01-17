Иванов Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1651
Дата смерти1714
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1662
Мать ребёнка: Иванова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1674
Мать ребёнка: Иванова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1688
Мать ребёнка: Иванова Агафья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Агафья Яковлевна
Смерть
1714