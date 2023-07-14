Попов Анатолий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти12.08.1944
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Попов Семен Викторович
Военная служба
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Дата и место призыва: Иркутский ГВК, Иркутская обл., г. Иркутск Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 1019 сп 307 сд Дата выбытия: 12.08.1944 Причина выбытия: погиб
Смерть
12.08.1944