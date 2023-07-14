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Попов Анатолий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

12.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Попов Семен Викторович

Мать: Середа Устинья Васильевна

Военная служба
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Дата и место призыва: Иркутский ГВК, Иркутская обл., г. Иркутск Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 1019 сп 307 сд Дата выбытия: 12.08.1944 Причина выбытия: погиб
Смерть
12.08.1944
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