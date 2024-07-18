Wilhelmina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1812
Сын: Muehlberger Johann Valentin
Отец ребёнка: Muehlberger Peter
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Muehlberger) Katharina Barbara
Отец ребёнка: Muehlberger Peter
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Muehlberger) Eva Elisabeth
Отец ребёнка: Muehlberger Peter