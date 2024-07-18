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Wilhelmina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1812

Сын: Muehlberger Johann Valentin

Отец ребёнка: Muehlberger Peter

Солянка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Muehlberger) Katharina Barbara

Отец ребёнка: Muehlberger Peter

Солянка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Muehlberger) Eva Elisabeth

Отец ребёнка: Muehlberger Peter

Солянка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

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