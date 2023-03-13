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Авдотья
Авдотья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1768
Пол
Женский
Отец
Петровъ Емельянъ
1742 г.р.
Мать
Емельянова Анна
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Петровъ Емельянъ
Мать:
Емельянова Анна
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