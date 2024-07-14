Демьянцева (Бушманова) Галина Владимировна 01.06.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демьянцева (Бушманова) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1951

Дата смерти

16.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1972

Сын: Демьянцев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Демьянцев Василий Андриянович

Рождение ребёнка
13.06.1974

Дочь: Старикова (Демьянцева) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Демьянцев Василий Андриянович

Рождение ребёнка
31.05.1978

Дочь: Демьянцева (Демьянцева) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Демьянцев Василий Андриянович

Смерть
16.10.1990

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