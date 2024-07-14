Демьянцева (Бушманова) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1951
Дата смерти16.10.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1972
Сын: Демьянцев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Демьянцев Василий Андриянович
Рождение ребёнка
13.06.1974
Дочь: Старикова (Демьянцева) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Демьянцев Василий Андриянович
Рождение ребёнка
31.05.1978
Дочь: Демьянцева (Демьянцева) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Демьянцев Василий Андриянович
Смерть
16.10.1990